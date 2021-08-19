"Там царил хаос и толкотня. Люди давили друг друга": гражданка Украины, рассказала, как ей удалось сбежать из Кабула. ВИДЕО

В ночь на 16 августа украинский самолет смог вылететь из захваченного талибами Кабула и эвакуировать 79 человек благодаря тому, что стоял на дальней стоянке в аэропорту и толпа паникующих людей не успела добежать туда.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом "ВВС News Україна" анонимно рассказала одна из пассажирок рейса, украинка, которая работала в Афганистане последние три года. Женщина не стала называть свое имя, так как не рассказывала родным, что работает в Афганистане.

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"Там царил хаос и толкотня. Люди давили друг друга, каждый хотел как можно быстрее попасть в самолет. Люди занимали места в любом самолете, а если их не брали, они просто блокировали этот лайнер. В основном весь парк стоит в аэропорту, и люди просто разрушают самолеты. Тот, на котором мы улетели, стоял на дальней стоянке, поэтому люди туда не смогли добежать. Благодаря этому мы смогли вылететь", – описала она ситуацию в аэропорту 15 августа.

К утру 16 августа все гражданские рейсы из аэропорта Кабула отменили, очевидцы рассказывали, что толпы людей в панике бросались к самолетам, сидели под крыльями в надежде попасть на самолет.

Женщина рассказала, что помогала украинским властям со списками для эвакуации. Часть людей из этих списков уже уехали из Афганистана, но есть и такие, кто не спешит это делать, уточнила она.

"Некоторые хотели, но не смогли вылететь в этот день, потому что город был перекрыт и было очень сложно добраться до аэропорта. Если кто-то проживал далеко, он просто физически не смог. Но не все хотят выехать. Возможно, они хотят продолжать работать и не видят никакой опасности, есть такие", – отметила украинка.

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Она предположила, что в панике, которая была в аэропорту 15 августа, эвакуироваться было, возможно, опаснее, чем, например, через неделю, "когда в аэропорту наведут порядок".

"Я не успела испугаться. Но теперь понимаю, что сейчас некоторые мои коллеги ждут, когда будет возможность вылететь, например, в Ташкент. А еще мне очень жаль тех людей, которые там остались. Они вернулись в прошлое, от которого сами бежали. Они пытались построить совсем другое государство", – добавила женщина.

Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.

После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.



Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Ранее, 13 августа, "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. В МИД Украины 17 августа сообщили, что на территории Афганистана ввели запрет на полеты гражданской авиации, разрешения выдают лишь для военных самолетов.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Украина в ночь на 16 августа успела забрать из Кабула 79 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. Девять эвакуированных Украиной афганцев просят предоставить им статус беженца.

Уехать из Афганистана хотят еще как минимум 120 украинцев с семьями. В аэропорту Кабула стоит самолет, который должен их эвакуировать, вчера он не мог вылететь из-за критической ситуации в аэропорту.

Также известно, что 12 украинцев находятся на американской военной базе, которую взял под контроль "Талибан". Посольство поддерживает с ними связь.