"Там царил хаос и толкотня. Люди давили друг друга": гражданка Украины, рассказала, как ей удалось сбежать из Кабула. ВИДЕО
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом "ВВС News Україна" анонимно рассказала одна из пассажирок рейса, украинка, которая работала в Афганистане последние три года. Женщина не стала называть свое имя, так как не рассказывала родным, что работает в Афганистане.
"Там царил хаос и толкотня. Люди давили друг друга, каждый хотел как можно быстрее попасть в самолет. Люди занимали места в любом самолете, а если их не брали, они просто блокировали этот лайнер. В основном весь парк стоит в аэропорту, и люди просто разрушают самолеты. Тот, на котором мы улетели, стоял на дальней стоянке, поэтому люди туда не смогли добежать. Благодаря этому мы смогли вылететь", – описала она ситуацию в аэропорту 15 августа.
К утру 16 августа все гражданские рейсы из аэропорта Кабула отменили, очевидцы рассказывали, что толпы людей в панике бросались к самолетам, сидели под крыльями в надежде попасть на самолет.
Женщина рассказала, что помогала украинским властям со списками для эвакуации. Часть людей из этих списков уже уехали из Афганистана, но есть и такие, кто не спешит это делать, уточнила она.
"Некоторые хотели, но не смогли вылететь в этот день, потому что город был перекрыт и было очень сложно добраться до аэропорта. Если кто-то проживал далеко, он просто физически не смог. Но не все хотят выехать. Возможно, они хотят продолжать работать и не видят никакой опасности, есть такие", – отметила украинка.
Она предположила, что в панике, которая была в аэропорту 15 августа, эвакуироваться было, возможно, опаснее, чем, например, через неделю, "когда в аэропорту наведут порядок".
"Я не успела испугаться. Но теперь понимаю, что сейчас некоторые мои коллеги ждут, когда будет возможность вылететь, например, в Ташкент. А еще мне очень жаль тех людей, которые там остались. Они вернулись в прошлое, от которого сами бежали. Они пытались построить совсем другое государство", – добавила женщина.
Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане.
После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.
После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
Ранее, 13 августа, "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. В МИД Украины 17 августа сообщили, что на территории Афганистана ввели запрет на полеты гражданской авиации, разрешения выдают лишь для военных самолетов.
Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.
Украина в ночь на 16 августа успела забрать из Кабула 79 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. Девять эвакуированных Украиной афганцев просят предоставить им статус беженца.
Уехать из Афганистана хотят еще как минимум 120 украинцев с семьями. В аэропорту Кабула стоит самолет, который должен их эвакуировать, вчера он не мог вылететь из-за критической ситуации в аэропорту.
Также известно, что 12 украинцев находятся на американской военной базе, которую взял под контроль "Талибан". Посольство поддерживает с ними связь.