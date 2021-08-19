Талибы расстреляли бывшего начальника полиции афганской провинции Бадгис Хаджи Муллу. ВИДЕО 18+

Несмотря на объявленную всеобщую амнистию, талибы расстреляли бывшего начальника полиции афганской провинции Бадгис Хаджи Муллу. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись расстрела опубликована в соцсетях.

На записи видно связанного мужчину с повязкой на глазах, сидящего на коленях и слышен голос мужчины, который о чем-то говорит или читает молитву. После слов "Такбир. Аллаху акбар" начинается беспорядочная стрельба по связанному мужчине. Она продолжается несколько секунд. Потом в кадре появляется тело расстрелянного мужчины. Талибы сделали еще около десятка выстрелов по уже убитому человеку.

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