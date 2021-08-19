Обсуждение версии, что сам Шарий мог заказать нападение на своего активиста Роженко, очень злит его, - пророссийская пропагандистка Медведева. ВИДЕО

Пророссийская пропагандистка Олеся Медведева рассказала, что их отношения с другим пророссийским пропагандистом Анатолием Шарием испортились, после интервью с экс-активистом "Партии Шария" Никитой Роженко, в котором обсуждалась версия, что заказчиком нападения на Роженко является сам Шарий.

Об этом Медведева заявила в своем видеоблоге, передает Цензор.НЕТ.

"Пришло время расставить точки над "і". Особенно после последнего видео Шария, где он очень возмутился, что мы взяли интервью у Никиты Роженко, после того как он на своей страничке в Фейсбуке выступил против Шария. Никита Роженко – это человек, которого очень избили в прошлом году. На местных выборах много людей голосовало за "Партия Шария" возмущаясь из-за этого ужасного преступления. То есть это был самый известный представитель "Партии Шария", кроме самого Шария. Мы решили узнать, с чем связан этот поступок Никиты. Мы взяли интервью", - заявила Медведева.

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"В тексте (интервью с Роженко. – Ред.) говорится о заказчиках (нападения на Роженко. – Ред.), а не исполнителях. … По заказчикам мы с Никитой поговорили о версии, которая очень широко обсуждается, в том числе и среди бывших членов "Партии Шария", о том, что сам Шарий мог заказать это преступление. И то, что эта версия обсуждается, понятно, сильно Шария злит. Еще назвал мразью нашего журналиста Юлию Корзун. … А кто тогда сам Шарий? Почему у него так бомбит от "Страны", - акцентировала Медведева.

Вместе с тем, главред "Страны" Игорь Гужва заявил, что Шарий постоянно устраивает разборки с кем-то в лагере тех, кто "за дружбу с Россией", тем самым вызывает у людей "желание проголосовать вообще за кого-то другого": За какого-то нового Зеленского, которого нам определят в американском посольстве. Собственно, этим успешно он занимался на выборах президента (на которых мочил ОПЗЖ) и парламента (мочил ОПЗЖ и Оппоблок) в 2019 году. И, судя по всему, планирует это повторить на бис. Делает он это просто сам по себе по своей программе? Либо это согласованная линия с властями и посольствами?".



