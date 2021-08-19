Серебряная кнопка и угроза. Как "Слуги народа" хотят закрыть рот Цензор.НЕТ на Youtube. ВИДЕО

Ютуб-канал Цензор.НЕТ получил серебряную кнопку, а ведущие проекта "Без цензуры" распаковали ее в прямом эфире. В дополнение к этой приятной новости у проекта есть еще одна - о том, как работа журналистов беспокоит власть. Ее представитель, злоупотребляя защитой авторских прав на Youtube, воюет с Цензор.НЕТ.

Депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий, известный как блогер ZPSanek, злоупотребляя защитой авторского права на Youtube, пожаловался на видео, содержащее его критику, и сервис удалил ролик.

Из-за поданной вручную жалобы канал получил предупреждение за нарушение авторских прав в сатирической программе "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" - там была шутка о "битве на телефонах" между Александром Куницким и Николаем Тищенко.

Мы опротестовали это предупреждение, Youtube принял протест и переслал жалобщику. Это значит, что протест легитимен. Если в течение 10 календарных дней жалобщик не подтвердит поход в суд, Youtube восстановит изъятое видео.

Видео было изъято жалобщиком по политическим соображениям, что, по мнению авторов, является наступлением на свободу слова, ведь есть все признаки добросовестного использования отрывка.

Продолжительность удаленного по жалобе видео – 31 минута, а фрагмент с участием жалобщика длился 20 секунд. Напомним, что регулирование на Youtube осуществляется согласно законам Соединенных Штатов Америки.

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Как указано в справке Youtube, в США авторские права ограничиваются принципом "добросовестного использования". Согласно ему, использование

защищенного авторским правом материала с целью критики, комментариев, сообщения в новостях, обучения, углубления знаний или исследования может считаться добросовестным.

Именно для этого в 31-минутном видео был использован 20-секундный фрагмент, который возмутил жалобщика. Это, напомним, видео проекта "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу", который выходит в рамках реализации проекта по медиаграмотности при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

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Фрагмент был использован в проекте по противодействию дезинформации для углубления знаний, комментирования и критики. Критика касалась члена провластной фракции "Слуга народа", которым является жалобщик Александр Куницкий.

Материал использовался в некоммерческих образовательных целях, при этом из оригинала был взят лишь небольшой фрагмент.

Кроме того, такое использование никак не мешало владельцу авторских прав получать доход от оригинального произведения.

По мнению авторов, в этой жалобе имеет место злоупотребление защитой авторского права и инструментами Youtube из-за критики представителя власти в независимом медиа-проекте.