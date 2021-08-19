Заключенные из СИЗО украли 18 млн грн с банковских карт. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мошенники создали поддельную страницу доставки торговой онлайн-площадки, получали от потерпевших реквизиты их банковских карт и выводили с них деньги.

Об этом сообщает департамент киберполиции Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Схему организовал 20-летний мужчина, который находится в СИЗО. Помогали ему сокамерники.

"Фигуранты регистрировались на торговой онлайн-площадке. Для осуществления платежа или для продажи товара злоумышленники предоставляли пострадавшим ссылки на фишинговую страницу заполнения реквизитов банковской карты. Остальные члены группы с помощью различных платежных систем оформляли переводы денег с банковских карточек пострадавших на подконтрольные организатору счета. По оперативным данным, сумма ущерба составляет 18 млн гривен", - сказано в сообщении.

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"Я получал деньги, создавая поддельные ссылки сайта. Люди переходили на них, вводили данные карты и скидывали деньги...", - рассказал полицейским на камеру один из участников схемы.

Деньги крали не только у украинцев. Группа действовала и на иностранных интернет-площадках, а среда потерпевших - граждане Испании, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран.

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Подозрения в мошенничестве и создании преступной организации предъявили 9 людям. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.





