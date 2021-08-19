Российская пропагандистка Скабеева устроила истерику в прямом эфире из-за кричалки "Путин - х#йло" на репетиции парада. ВИДЕО
Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он опубликовал фрагмент передачи российского телевидения, в котором ведущая Ольга Скабеева возмущается, что во время репетиции парада украинские военнослужащие прошли по Крещатику, распевая "Путин - х#йло".
"Кричалка "Путин- ...ло!", с которой маршировали на тренировке парада на Крещатике украинские десантники, разорвала российские государственные СМИ на мелкие куски!" - отмечает Бутусов.
Он пообещал быть завтра в 17:00 на репетиции парада и выразил надежду, что кричалку исполнят все участники шествия.
"Одно из подразделений уже конкретно подтвердило, что повторит исполнение песни на тренировке", - сообщил Бутусов.
"Скабеевой надо вспомнить, что российско-украинским отношениям пришла хана еще в 2014-м, а когда придет время и наша армия освободит Донбасс, хана придет и многим российским оккупантам", - добавил он.