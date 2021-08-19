Российская пропагандистка Скабеева устроила истерику в прямом эфире из-за кричалки "Путин - х#йло" на репетиции парада. ВИДЕО

Скабеева распинается, что "российско-украинским отношениям пришла хана", не задумываясь над тем, что это случилось еще в 2014 году.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он опубликовал фрагмент передачи российского телевидения, в котором ведущая Ольга Скабеева возмущается, что во время репетиции парада украинские военнослужащие прошли по Крещатику, распевая "Путин - х#йло".

"Кричалка "Путин- ...ло!", с которой маршировали на тренировке парада на Крещатике украинские десантники, разорвала российские государственные СМИ на мелкие куски!" - отмечает Бутусов.

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Он пообещал быть завтра в 17:00 на репетиции парада и выразил надежду, что кричалку исполнят все участники шествия.

"Одно из подразделений уже конкретно подтвердило, что повторит исполнение песни на тренировке", - сообщил Бутусов.

"Скабеевой надо вспомнить, что российско-украинским отношениям пришла хана еще в 2014-м, а когда придет время и наша армия освободит Донбасс, хана придет и многим российским оккупантам", - добавил он.