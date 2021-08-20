Новости Видео

В Кривом Роге похоронили мэра Павлова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

10 13257
Местные СМИ пишут, что проводить его в последний путь пришли десятки тысяч горожан.

Прощание с Константином Павловым состоялось в Криворожском драматическом театре им. Тараса Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Фокус". У здания театра выстроилась многотысячная очередь пришедших проститься с мэром.

В Кривом Роге похоронили мэра Павлова 01

Смотрите: Последние минуты жизни мэра Кривого Рога Павлова. ВИДЕО камер наблюдения

Церемонию прощания посетили мэр Днепра Борис Филатов и нардеп от "Слуги народа" Юрий Корявченко. Парламентарий рассказал журналистам, что общался с Павловым после его победы на местных выборах 2020 года. Также приехали однопартийцы Павлова из "ОПЗЖ" - Илья Кива, Юрий Загородний и Александр Качный.

В Кривом Роге похоронили мэра Павлова 02

После церемонии прощания Павлова отпели в Свято-Николаевской церкви. В церемонии отпевания покойного мэра Кривого Рога, судя по опубликованным снимкам, участвовал и нардеп от "ОПЗЖ" Вадим Новинский, который является диаконом УПЦ МП.

Также читайте: Следствие рассматривает три версии смерти мэра Кривого Рога Павлова: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием, - Артем Шевченко

В Кривом Роге похоронили мэра Павлова 03

На кладбище с прощальным словом выступили родные и близкие погибшего.

В Кривом Роге похоронили мэра Павлова 04

Напомним, 15 августа 2021 года Павлова нашли мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие. По даному факту полиция начала уголовное производство. 

Топ комментарии

  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    так а самоубийц же вроде нельзя отпевать
  • Daisy Tour
    Унюхался и приклад с дулом перепутал
  • Серж Рача
    Хороший рыг - мёртвый рыг 🙂
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости