В Кривом Роге похоронили мэра Павлова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Прощание с Константином Павловым состоялось в Криворожском драматическом театре им. Тараса Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Фокус". У здания театра выстроилась многотысячная очередь пришедших проститься с мэром.
Церемонию прощания посетили мэр Днепра Борис Филатов и нардеп от "Слуги народа" Юрий Корявченко. Парламентарий рассказал журналистам, что общался с Павловым после его победы на местных выборах 2020 года. Также приехали однопартийцы Павлова из "ОПЗЖ" - Илья Кива, Юрий Загородний и Александр Качный.
После церемонии прощания Павлова отпели в Свято-Николаевской церкви. В церемонии отпевания покойного мэра Кривого Рога, судя по опубликованным снимкам, участвовал и нардеп от "ОПЗЖ" Вадим Новинский, который является диаконом УПЦ МП.
На кладбище с прощальным словом выступили родные и близкие погибшего.
Напомним, 15 августа 2021 года Павлова нашли мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие. По даному факту полиция начала уголовное производство.