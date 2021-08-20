Новости • "Путин - х#йло" на параде

"Путин-х#йло" на Крещатике - это монтаж или реальное событие? Все видео с репетиции парада 18 августа. ВИДЕО

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Пользователи соцсетей активно обсуждают марш украинских десантников во время репетиции парада на Майдане Независимости под песню харьковских фанов "Путин-х#йло".

Как сообщает Цензор.НЕТ, пользователи публикуют собственные записи. Реакция соцсетей на известную песню в исполнении украинских десантников в большинстве своем положительная и эмоциональная.

"Гасло, що надихає", - говорится в одном из комментарии.

В соцсетях пользуется популярностью и реакция кремлевских пропагандистов на происшедшее. В частности, речь идет об Ольге Скабеевой, которая потребовала публичного наказания для "всех виновных".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Российская пропагандистка Скабеева устроила истерику в прямом эфире из-за кричалки "Путин - х#йло" на репетиции парада. ВИДЕО

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    "Гасло, що надихає": пользователи соцсетей о марше украинских десантников на Майдане Независимости под песню "Путин-ху#ло" - Цензор.НЕТ 688

    Можна годинами дивитися (слухати), як тече вода, горить вогонь і співають наші хлопці.
  • Ziu Zou
    А головне що сказане нашими воїнами чистесенька правда "Гасло, що надихає": пользователи соцсетей о марше украинских десантников на Майдане Независимости под песню "Путин-ху#ло" - Цензор.НЕТ 3475
  • Серега Грозный
    Эта песня, как бальзам на душу!!!!
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