Террористы "ДНР" использовали дезертира ВСУ Красозова для создания фейков и дискредитации украинской армии. ВИДЕО

Российские оккупанты из ОРДО используют дезертировавшего стрелка-помощника гранатометчика 2-й роты 1-го механизированного батальона 53-й механизированной бригады ВСУ Виталия Красозова, 2002 года рождения, для создания фейков и дискредитации украинской армии. В 53-й ОМБр опровергли слова предателя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

14 августа террористы "ДНР" заявили, что 11 августа к ним якобы "добровольно" дезертировал гранатометчик 2-й роты 1-го механизированного батальона 53-й механизированной бригады ВСУ, которая дислоцируется в Северодонецке, Виталий Красозов, 2002 года рождения. При этом, у террористов не рассказывают, каким образом и зачем этот "солдат" попал с Луганщины в оккупированную Донецкую область.

Террористы уверяют, что Красозов перешел на сторону оккупантов якобы из-за "дедовщины и неудовлетворительных условий службы".

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"Для подтверждения добровольности перехода Виталий передал нам большое количество служебных документов своего соединения с различными грифами секретности, раскрывающие организационно-штатную структуру подразделений, боевой и численный состав, а также персональные данные военнослужащих", - заявили российские оккупанты.

"Показанные доки, если кому-то интересно, к Виталику никакого отношения не имеют. Да и актуальность их весьма сомнительная. Просто бакланам очень надо было хоть что-то показать", - прокомментировал обнародованные документы блогер Necro Mancer.

16 августа оккупанты обнародовали видео с дезертиром Красозовым. В видео предатель рассказал, что его якобы заставили пойти на контрактную службу в ВСУ, а также он пожаловался на условия службы.

"Кормили раз в день. Хоть и продукты свежие были, но есть их было невозможно. Давали бутылку воды на день. Кормили только в обед вновь прибывших, тот, кто не состоял на должности, не был в учебке. Выдали порванный бронежилет, каску с дыркой, спальный мешок, сумку из химчистки б/у, спальный мешок не застегивался", - заявляет на видео дезертир Красозов.

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Вместе с тем, 53-я механизированная бригада ВСУ обнародовала заявление побратимов Красозова, в котором опровергла все утверждения предателя

"Нам жаль, что в наши ряды попадают предатели и лгуны. Предатель Красозов под давлением врагов нашей страны дал лживое интервью. Все, что он сказал о ВСУ - ложь. Вот фото, где он получил новый бронежилет и новый шлем", - заявили в 53-й ОМБр.

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