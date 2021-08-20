Украина не будет менять транзитную стратегию из-за "Северного потока-2", - Витренко. ВИДЕО

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина не планирует менять транзитную газовую стратегию и будет настаивать на невозможности запуска газопровода "Северный поток-2".

Об этом он заявил во время посещения морского нефтяного терминала "Южный", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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Витренко добавил, что эта проблема, скорее всего, будет обсуждаться на встрече двух президентов - Джо Байдена и Владимира Зеленского в США.

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"Мы считаем, что этот геополитический проект должен быть остановлен, в том числе благодаря санкциям США", - отметил глава НАКа.

По словам Витренко Украина продолжает работу с парламентариями США - конгрессменами и сенаторами:

"Мы убеждаем их, что должно произойти наложение действенных санкций на оператора этого проекта Nordstream AG, для того, чтобы газ по этому трубопроводу не шел в Европу в обход Украины".

Витренко еще раз отметил, что оператор не должен получить сертификат на работу в Европе, а Украина не ведет никаких переговоров о компенсациях.

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Украина планирует осуществить "зеленый переход" на протяжении 15 лет, но для того, чтобы его осуществить, нужно вкладывать десятки миллиардов долларов, которые страна получает от транзита газа, пояснил он.

Как отметил Витренко, эти вопросы также будут обсуждаться во время визита канцлера Германии Ангела Меркель.