Новости • Агрессия России против Украины

Почему нам нужен парад на День Независимости? Самый трезвый разбор на Youtube от "Без цензуры". ВИДЕО

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Почему нам нужен парад на День Независимости? Самый трезвый разбор на Youtube от "Без цензуры". ВИДЕО
Действительно ли Украине нужен военный парад к 30-й годовщине независимости? Богдан Буткевич утвердительно и аргументировано отвечает на вопрос, который поднимался чуть ли перед каждым парадом ко Дню Независимости, особенно после 2014 года.

В параде к 30-му Дню Независимости на Крещатике примут участие свыше пяти тысяч военных, кроме того,  будут привлечены несколько сотен единиц оружия и техники, а также авиация. Кроме того, планируется выставка военной техники и речной парад на Днепре.

Так что парад получится действительно зрелищным. Но сегодня не только об этом, но и о том, что Зе-власть сделала (или скорее не сделала) для украинской армии.

А вы поддерживаете идею парада и почему?

Замечательное фото украинского защитника на обложке сделал Ян Доброносов.

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Топ комментарии

  • Володимир Мик
    Военный парад во все времена поднимал дух нации, особенно во время войны с оккупантами.
    Парад демонстрирует силу, решительность народа и веру в Победу над врагом.
  • Маркиз
    Чому нам потрібен парад на День Незалежності? Найтверезіший розбір на Youtube від "Без цензури" - Цензор.НЕТ 275
  • Маркиз
    Так і живемо

    Знаєте, чомусь уява намалювала майбутній парад десь у такому ключі.

    "Послухайте! Українських воїнів вітають гаслом "Слава Україні!" Вояки дружньо відповідають "Героям слава!" Нагадуємо, що це гасло було впроваджено за президента Порошенка - його назвали баригою та мародером і звинуватили в співпраці з Медведчуком".

    "А от проходять десантно-штурмові війська у беретах "марун". Нагадуємо що десантно-штурмові війська були створені за начальника Генштабу генерала Муженка, якого звинуватили в Іловайську і виперли зі служби в принизливий спосіб".

    "А от ідуть вояки в нових зразках форми та літніх берцях. Форму і берці розробили в Центрі розвитку ЗСУ за генерала Марченка якого за чинної влади запроторили за грати - він досі під слідством".

    "А от пливуть українські катери! Їх виготовили на заводі "Кузня на Рибальському", директор якого тепер сидить без оголошення звинувачення і слідчих дій з заставою рекордною навіть для США".

    "А от Хрещатиком їдуть вантажівки "МАЗ-Богдан" та швидкі "Богдан". Вони були розроблені і випущені у війська корпорацією "Богдан". Корпорація нині доведена до банкрутства, а її власник Олег Гладковський досі перебуває під слідством, хоча всі звинуваченняч проти нього - то передачка Бігуса".

    "А от Майданом прямує бойова техніка ЗСУ. Бойова техніка у ЗСУ є тому, що її відновлення і виробництво налагодив генерал Павловський, який нині сидить без слідчих дій по справі і з рекордною заставою".

    "Зверніть увагу на мужні обличчя українських воїнів! Мужність з їхніх облич не змиває навіть той факт, що частина з них ще досі харчуються як у часи президента Януковича, бо реформу харчування за каталогом впроваджену стараннями радника президента Юрія Бірюкова, заблоковано у 2020 році".

    "А от в небі над Києвом летять літаки ЗСУ. Літаки пілотують пілоти які ще не звільнилися з ЗСУ через те що з/п військовим востаннє підвищували за президента Порошенка, а нині почалися перебої з виплатами доплат".

    "Парад відбувся успішно, навіть незважаючи на те що Державне обороннне замовлення зривають другий рік підряд!"

    Десь так.

    Я слова поганого не скажу про Збройні сили. Слова кривого не скажу про парад. Парад - потрібний. Хоча б тому, що не зважаючи на все згадане (і все незгадане), Збройні сили все ще готові нас захищати.
    Це - істинна самопожертва і подвиг.
    Дмитро Вовнянко
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