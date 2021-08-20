Почему нам нужен парад на День Независимости? Самый трезвый разбор на Youtube от "Без цензуры". ВИДЕО

Действительно ли Украине нужен военный парад к 30-й годовщине независимости? Богдан Буткевич утвердительно и аргументировано отвечает на вопрос, который поднимался чуть ли перед каждым парадом ко Дню Независимости, особенно после 2014 года.

В параде к 30-му Дню Независимости на Крещатике примут участие свыше пяти тысяч военных, кроме того, будут привлечены несколько сотен единиц оружия и техники, а также авиация. Кроме того, планируется выставка военной техники и речной парад на Днепре.

Так что парад получится действительно зрелищным. Но сегодня не только об этом, но и о том, что Зе-власть сделала (или скорее не сделала) для украинской армии.

А вы поддерживаете идею парада и почему?

Замечательное фото украинского защитника на обложке сделал Ян Доброносов.

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