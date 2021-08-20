"Окопная война": "Сейчас я понимаю - враг тоже может бояться, и кровь у него течет, а тогда казалось, что наскоком его не возьмешь", - боец 58-й бригады ВСУ Мирный о боях за Пески в 2014-м. ВИДЕО

В июле 2014-го года Иван Мирный был добровольцем ДУК "Правый сектор" и вместе с бойцами 93-й бригады ВСУ освобождал от российских оккупантом поселок Пески.

Сегодня в рамках проекта "Окопная война" на "Цензор.НЕТ", Мирный рассказал об ожесточеннх боях, героизме украинских танкистов, о своем участии и опыте полученном в боях за это населенный пункт.

"Сейчас я понимаю, что враг тоже может боятся и убегать, что кровь у него течет точно также, а тогда казалось, что наскоком его не возьмешь, если там такая куча техники и людей. Хотя, как узнали позже, были группы, которые наскоком работали успешно и уничтожали всю эту технику буквально в составе 3-4-х человек. Все это пришло потом, когда не один бой прошел", - рассказывает Мирный.

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