Новости

#здороваукраїна30: Зеленский в вышиванке отжался 30 раз на брусьях и передал челендж Бубке и украинским олимпийцам. ВИДЕО

47690262
Президент Украины Владимир Зеленский принял спортивно-патриотический челендж #здороваукраїна30 и передал его главе НОК Сергею Бубке и спортсменам-олимпийцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись челенджа Зеленский опубликовал на своей странице в соцсети.

"Всім привіт! Я, Володимир Зеленський, Президент України, приймаю челендж #здороваукраїна30 та передаю його НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team!

Отже: 1. Одягни вишиванку. 2. Виконай свою улюблену фізичну вправу 30 разів. 3. Познач людину, якій передаєш челендж. Тож, Сергій Назарович Бубка, приймайте естафету! #здороваукраїна30", - написал Зеленский в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский вручил государственные награды призерам Олимпиады-2020. ФОТОрепортаж

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢

Топ комментарии

  • Одержимый
    Зеля а ты по пенькам пробежишься 30 раз? #здороваукраїна30: Зеленский в вышиванке отжался 30 раз на брусьях и передал челендж Бубке и украинским олимпийцам - Цензор.НЕТ 3961.
    #здороваукраїна30: Зеленский в вышиванке отжался 30 раз на брусьях и передал челендж Бубке и украинским олимпийцам - Цензор.НЕТ 6647
  • Ksenia VB
    Показушник... Кого цікавить скільки разів віджимається през ?
    Його інші проблеми мають цікавити.
    І де косоворотка ?
  • саша паламарчук
    #здороваукраїна30: Зеленский в вышиванке отжался 30 раз на брусьях и передал челендж Бубке и украинским олимпийцам - Цензор.НЕТ 3480
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости