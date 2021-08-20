"Путин - х#йло!", - сводная колонна десантников, морпехов и полиции начала тренировку на Крещатике. ВИДЕО

20 августа на Крещатике в Киеве сводная колонна десантников, морпехов и полиции начала репетицию парада ко Дню Независимости Украины, во время которой украинские военнослужащие и правоохранители дали определение президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом экс-нардеп Борислав Береза сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

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"Пылай Запоребрик!!! Патрульная полиция, десантура и морские пехотинцы четко дали определение Путину. И это было четенько! Подозреваю, что Скабеева сегодня окончательно шизанется. Ей хана))", - написал Береза, выложив соответсвующее видео.

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Напомним, ранее российская пропагандистка Скабеева устроила истерику в прямом эфире из-за кричалки "Путин - х#йло" на репетиции парада ко Дню Независимости Украины в Киеве, заявив, что "российско-украинским отношениям пришла хана".