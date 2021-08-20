Мужчина, поджегший дом бывшей жены и угрожавший полицейским гранатой, задержан под Киевом, - Нацполиция. ВИДЕО

В селе Петропавловская Борщаговка под Киевом полиция задержала 34-летнего строителя, который сначала поджег дом бывшей жены, а потом угрожал полицейским взорвать гранату.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевщины.

20 августа около 14.00 в полицию поступило сообщение о том, что в с. Чайки горит дом. Правоохранители установили, что к поджогу дома причастен 34-летний местный житель. Известно, что мужчина поджег дом своей бывшей жены из-за ссоры.

Прибывшим по адресу проживания злоумышленника полицейским мужчина начал угрожать взрывом гранаты. Правоохранители эвакуировали граждан близлежащих домов, после чего спецназ задержал поджигателя.

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Видео задержания на своей странице в Фейсбук опубликовал руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч.1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.