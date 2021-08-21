Более 20 кораблей и авиация: в Одессе прошла репетиция морского парада ко Дню Независимости. ВИДЕО

В Одессе, вблизи пляжа Ланжерон, в течение недели прошло несколько репетиций морского парада ко Дню Независимости Украины.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны Украины, под музыкальное сопровождение сводного оркестра 36 отдельной бригады морской пехоты и Военной академии (г.. Одесса) жители и гости города имели возможность увидеть торжественное прохождение боевых кораблей и судов, пролет авиации, высадку десанта из среднего десантного корабля "Юрий Олефиренко", приводнения группы спецназначения на воду с вертолета и понаблюдать за другими показательными действиями военных подразделений.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Путин - х#йло!", - сводная колонна десантников, морпехов и полиции начала тренировку на Крещатике. ВИДЕО

Во время репетиционных действий была задействована авиация Воздушных сил ВС Украины и морская авиация ВМС.

"Безусловно, главной целью репетиции является подготовка к надлежащей демонстрации способности Украины защитить свою территориальную целостность и независимость", - отметили в пресс-службе Минобороны.

Также смотрите: Российская пропагандистка Скабеева устроила истерику в прямом эфире из-за кричалки "Путин - х#йло" на репетиции парада. ВИДЕО

Торжественный парад ВМС начнется 24 августа в 10:00 в акватории моря вблизи пляжа Ланжерон. Ожидается, что кроме кораблей ВМС и ГНС Украины участие в военно-морском параде примут и корабли ВМС государств-членов и партнеров НАТО.