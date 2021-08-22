"То, что Меркель не остается на саммит Крымской платформы, является политической ошибкой", - Лубкивский. ВИДЕО

Решение Ангелы Меркель не остаться в Украине для участия в Крымской платформе является политической ошибкой. Это лишает главу правительства Германии возможности стать центральной фигурой на саммите и на деле подтвердить политику непризнания незаконной аннексии Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил дипломат, экс-заместитель главы МИД Даниил Лубкивский в прямом эфире программы "Эспрессо" "Борковский & Валевская", сообщает "Еспресо.Захид".

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Также Лубкивский добавил, что Германия в любом случае будет представлена ​​на высоком уровне на Крымской платформе.

"За избытком наших эмоций относительно западных партнеров, может скрываться опасность разжигания антизападной истерии, которая выгодна России. Нам нужно конкретно осознавать цену и ответственность слов, которые говорим относительно Запада. Речь идет о том, чтобы у нас происходило прагматичное развитие отношений с Западом для защиты не эфемерных интересов, а нашей национальной безопасности. От того, что сейчас говорят политики, в том числе и что касается отношений с Западом, зависит безопасность на Востоке, деоккупация захваченных земель и отношения со столицами других государств, в которых сидят не только те, кто нас поддерживает, а те, кто работает на интерес России", - отметил Лубкивский.

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