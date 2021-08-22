Новости

"То, что Меркель не остается на саммит Крымской платформы, является политической ошибкой", - Лубкивский. ВИДЕО

985785
Решение Ангелы Меркель не остаться в Украине для участия в Крымской платформе является политической ошибкой. Это лишает главу правительства Германии возможности стать центральной фигурой на саммите и на деле подтвердить политику непризнания незаконной аннексии Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил дипломат, экс-заместитель главы МИД Даниил Лубкивский в прямом эфире программы "Эспрессо" "Борковский & Валевская", сообщает "Еспресо.Захид".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Независимо от того, кто представляет страну, она берет на себя полные обязательства, - Кулеба об участниках Крымской платформы

Также Лубкивский добавил, что Германия в любом случае будет представлена ​​на высоком уровне на Крымской платформе.

"За избытком наших эмоций относительно западных партнеров, может скрываться опасность разжигания антизападной истерии, которая выгодна России. Нам нужно конкретно осознавать цену и ответственность слов, которые говорим относительно Запада. Речь идет о том, чтобы у нас происходило прагматичное развитие отношений с Западом для защиты не эфемерных интересов, а нашей национальной безопасности. От того, что сейчас говорят политики, в том числе и что касается отношений с Западом, зависит безопасность на Востоке, деоккупация захваченных земель и отношения со столицами других государств, в которых сидят не только те, кто нас поддерживает, а те, кто работает на интерес России", - отметил Лубкивский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия не сможет усидеть на двух стульях в отношениях с Украиной и РФ, - Зеленский

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Україна повинна показати всьому світу, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель - колаборантка президента країни-агресора Росії Володимира Путіна. Меркель приїде 22 серпня до Києва і буде розповідати, що вона домоглася для України поступок щодо транзиту газу, а від України вона вимагатиме імплементації формули Штайнмаєра. Україна не повинна піддаватися на провокації Меркель і має показати, що канцлерка Німеччини - колаборантка агресора Путіна. Про це повідомив політолог Андрій Піонтковський у програмі Студія Захід
  • ПанСан
    Європа мовчала
    Та газу чекала
  • Надія Кузишин e4216b52
    Анжелі до фені всі саміти !!! Вона вже на чумайданах !!! "То, что Меркель не остается на саммит Крымской платформы, является политической ошибкой", - Лубкивский - Цензор.НЕТ 6326
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости