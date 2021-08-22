"То, что Меркель не остается на саммит Крымской платформы, является политической ошибкой", - Лубкивский. ВИДЕО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил дипломат, экс-заместитель главы МИД Даниил Лубкивский в прямом эфире программы "Эспрессо" "Борковский & Валевская", сообщает "Еспресо.Захид".
Также Лубкивский добавил, что Германия в любом случае будет представлена на высоком уровне на Крымской платформе.
"За избытком наших эмоций относительно западных партнеров, может скрываться опасность разжигания антизападной истерии, которая выгодна России. Нам нужно конкретно осознавать цену и ответственность слов, которые говорим относительно Запада. Речь идет о том, чтобы у нас происходило прагматичное развитие отношений с Западом для защиты не эфемерных интересов, а нашей национальной безопасности. От того, что сейчас говорят политики, в том числе и что касается отношений с Западом, зависит безопасность на Востоке, деоккупация захваченных земель и отношения со столицами других государств, в которых сидят не только те, кто нас поддерживает, а те, кто работает на интерес России", - отметил Лубкивский.