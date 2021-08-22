В Киеве проходит IV Международный форум "Украина 30. Защитники". ВИДЕО

В Киеве стартовал IV Международный волонтерский и ветеранский форум "Украина 30. Защитники".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы накануне выдающегося праздника - 30-летия нашей независимой Украины. Наша независимость далась нашим поколениям очень трудно. Много украинцев погибли на протяжении веков, и сейчас идет восьмой год российско-украинской войны. И, к сожалению, наши парни и девушки продолжают погибать", - сказала во время открытия форума министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Среди участников мероприятия заявлены главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ветеран ВСУ, волонтер и актер Андрей Рымарук, соучредитель общественной организации "Razom for Ukraine" Люба Шипович, начальник Киевского военного лицея им. Ивана Богуна Герой Украины генерал-майор ВСУ Игорь Гордийчук, советник заместителя руководителя Офиса Президента, председатель Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Алена Вербицкая и др.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ должны готовиться к ведению наступления для освобождения оккупированных территорий, - Залужный

Также на форуме ожидается выступление Президента Владимира Зеленского.

В рамках форума состоятся сессии "Национальная устойчивость. Ветераны", "Ветераны: международный опыт", "Истории успеха и лидерства в ветеранском сообществе", "Ветеранский спорт - путь к реабилитации" (Мотивационная встреча со Сборной команды Украины в "Играх Воинов-2021").