Зеленский вручил первые награды "Национальная легенда Украины". Их получили Рыбчинский, Марчук, Блохин, Вантух, Потапова, Ротару, Скорик (посмертно). ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский вручил семь первых знаков отличий "Национальная легенда Украины" на церемонии награждения в воскресенье.
Как передает Цензор.НЕТ, трансляция церемонии проходила на странице Офиса президента в Фейсбуке.
Лауреатами новой награды стали: поэт Юрий Рыбчинский, художник Иван Марчук, футболист Олег Блохин, хореограф Мирослав Вантух, балерина Елена Потапова, певица София Ротару, а также композитор Мирослав Скорик, который был награжден посмертно.
"Сегодня награду получили семь выдающихся украинцев. Семь великих имен. Семь национальных легенд", - сказал Зеленский, представляя лауреатов.
Ранее сообщалось, Зеленский утвердил новую награду "Национальная легенда Украины", приуроченную ко Дню независимости. Она вручается за выдающиеся заслуги в становлении независимой Украины.