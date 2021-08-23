День Флага Украины отметили в разных уголках мира. ВИДЕО

По всему миру украинцы вместе с дипломатами из разных стран отметили День Государственного Флага.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МИД Украины на странице в Фейсбук.

"По случаю праздника в разных уголках мира представители украинских общин вместе с нашими дипломатами развернули 30-метровые украинские флаги", - говорится в сообщении.

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Сине-желтый флаг впечатляющих размеров развевался в столицах Европы и по всей Северной Америке, на самом юге Африки, в древнем городе Петра в Иордании, на побережье Персидского залива и в мексиканской долине Теотиуакан, в древнем храмовом комплексе Баальбек в Ливане и известном комплексе небоскребов Flame Towers в Азербайджане.

В Греции воздушный шар пронес Государственный Флаг Украины над самым высоким высокогорным озером Пластира, а в Загребе наш флаг поднялся на самое высокое здание как свидетельство силы духа и несокрушимости украинского народа.

В каких еще удивительных уголках мира побывал сине-желтый флаг, можно посмотреть в видео.

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