СБУ провела масштабные учения около линии разграничения на Донбассе. ВИДЕО

СБУ завершила силовую фазу учений по противодействию диверсионным и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей. На этот раз тренировки проходили в пяти городах района операции Объединенных сил - Северодонецке, Лисичанске, Мариуполе, Славянске и Краматорске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

При этом подчеркивается, что учения продолжаются и будут продолжаться до начала сентября, однако только за первую неделю мероприятий удалось не только отработать потенциальные контр-диверсионные операции с условными злоумышленниками, но и проверить более 5 тыс. человек и почти 2,5 тыс. автомобилей.

Главной целью тренировок является повышение уровня взаимодействия при возможной диверсионной и террористической угрозах. Учения проходят в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия, бронетехники и вертолета.

По данным СБУ, во время учений отработали:

- задержание условных преступников, которые пытались въехать в город через блокпост;

- перехват преступников, бежавших из города;

- меры по недопущению утечки оружия (средства поражения хотели вывезти под видом посылки);

- захват "диверсанта", планировавшего взрыв в центре города;

- ликвидацию взрывного устройства на месте обнаружения.

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Кроме этого, благодаря учениям был обнаружен схрон с оружием, а именно: три ручных противотанковых гранатомета-РПГ-22, два ручных противотанковых гранатомета РПГ - 26, ручной противотанковый гранатомет РПГ-18, мина МОН-50, три гранаты РГД-5, две гранаты Ф-1, семь взрывателей, почти четыре тысячи патронов калибра 5,45, 20 патронов калибра 7,62.

По оперативным данным, схрон обустроил боевик в 2014 году. Он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Отмечено также, что участие в учениях приняли представители региональных подразделений СБУ, Вооруженных Сил Украины, штаба Объединенных сил, Нацгвардии, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, органов государственной власти и местного самоуправления.