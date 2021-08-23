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Предложение руки и сердца на репетиции парада. ВИДЕО

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Военнослужащий сделал своей девушке-коллеге предложение руки и сердца прямо во время репетиции парада на Крещатике.

Видео трогательного момента опубликовал в Фейсбуке пользователь Богдан Бондарь, сообщает Цензор.НЕТ.

Снимавшие признание на телефоны прохожие в какой-то момент начали скандировать "Горько!" и "Поздравляем!".

"Молодец", "Браво!", "Настоящий козак!", "Смотрела и плакала от радости за этих ребят!", "Слезы гордости", - пишут пользователи в комментариях.

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Топ комментарии

  • Ирина Филь
    Это прекрасно! Предложение руки и сердца на репетиции парада - Цензор.НЕТ 5863

    Бажаємо щастя!
  • Чайка Київ
    Дай Боже, щоб все у вас було гоже !!! Предложение руки и сердца на репетиции парада - Цензор.НЕТ 3408
  • Old Lady
    Как трогательно.
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