Предложение руки и сердца на репетиции парада. ВИДЕО
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Военнослужащий сделал своей девушке-коллеге предложение руки и сердца прямо во время репетиции парада на Крещатике.
Видео трогательного момента опубликовал в Фейсбуке пользователь Богдан Бондарь, сообщает Цензор.НЕТ.
Снимавшие признание на телефоны прохожие в какой-то момент начали скандировать "Горько!" и "Поздравляем!".
"Молодец", "Браво!", "Настоящий козак!", "Смотрела и плакала от радости за этих ребят!", "Слезы гордости", - пишут пользователи в комментариях.