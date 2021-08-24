Посол ЕС Маасикас поздравил Украину с 30-летием Независимости на украинском языке. ВИДЕО

Посол Европейского Союза Матти Маасикас поздравил Украину с 30-й годовщиной Независимости, и сделал это на украинском языке.

Как передает Цензор.НЕТ, видеообращение посла опубликовало представительство ЕС в Украине на странице в Facebook.

"Я родом из Эстонии и я хорошо понимаю настоящее значение независимости, освобождения из сетей империи. Это означает, что народ оставляет негативный опыт позади, восстанавливает свою идентичность и право решать свою судьбу. По словам Тараса Шевченко, "в своей хате - своя правда, и сила, и воля". Украинский народ лучше знает, что для него лучше", - отмечает Маасикас.

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Он напомнил, что с первых дней независимости Европа стояла бок о бок с Украиной и её народом, а в 2013 году защита европейских стремлений украинцев стала ключевой движущей силой Евромайдана.

"Для украинцев Соглашение об ассоциации символизирует политическую волю к дальнейшим преобразованиям. Их основы - это преданность демократии, верховенству права, правам человека и основополагающим свободам. Это наши общие ценности", - отмечает посол.

Маасикас подчеркнул, что Украина за свои 30 лет независимости преодолевала многочисленные трудности, а незаконная аннексия Крыма Россией и агрессия под руководством России на востоке до сих пор остаются чрезвычайным вызовом.

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