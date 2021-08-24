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Зеленский потроллил Януковича: Ривненщина подарила нам 1-го президента, Черниговщина - 2-го. Сумщина - 3-го, Донетчина - Быкова и Бубку. ВИДЕО

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Президент Владимир Зеленский в своем выступлении на Майдане по случаю 30-й годовщины Независимости Украины вспомнил выдающихся украинцев, потролив при этом беглого экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Ривненщина подарила нам первого президента Украины. Черниговщина - второго. Сумщина - третьего. Донетчина подарила нам Леонида Быкова и Сергея Бубку ... "- сказал президент.

Далее Владимир Зеленский стал вспоминать деятелей культуры и искусств. Пятого президента, Петра Порошенко, он также не вспомнил. Стоит отметить, что присутствуют на торжествах Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

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Топ комментарии

  • Bodalux
    Пятого президента, Петра Порошенко, он также не вспомнил. Источник: https://censor.net/ru/v3284284

    Дурачок! Чмо думає, якщо про Пороха не згадає, то всі забудуть відразу)
    Досягнення України за часів президентства Пороха ніхто не забуде, а цей Непотріб хіба залишиться в мемах)
  • violator
    Кривой Рог не очень смешного клоуна Зеленский потролил Януковича: Ривненщина подарила нам 1-го президента, Черниговщина - 2-го. Сумщина - 3-го, Донетчина - Быкова и Бубку - Цензор.НЕТ 1720
  • Герхард
    Да не Януковича ЗЕ потролил, а просто, как всегда, типа "с юмором" просрался ртом.

    Потому как перечислять не перечислять то, кого какая область дала Украине.

    Кривой Рог, например, дал героев войны с РФ и одного тупого ватного клоуна-наркомана.
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