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Зеленская поздравила Украину с Днем Независимости патриотичным роликом. ВИДЕО

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В День Независимости Украины первая леди страны Елена Зеленская поздравила украинцев патриотичным роликом.

Как передает Цензор.НЕТ, видео супруга президента опубликовала на своей странице в соцсетях.

"Любимая Украина, я рада поздравить тебя с 30-й годовщиной независимости. Ты — полна вдохновения, большая и разнообразная, а для меня лично — всегда лучшая. Ты, моя родная земля, даешь нам силы идти только вперед и преодолевать трудные препятствия. С праздником всех нас!", — написала Елена Зеленская.

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Топ комментарии

  • Сергей Ф.
    а как же 15000 р за сдачу перемещения войск?!
  • vitaliymkua
    Зеленская поздравила Украину с Днем Независимости патриотичным роликом - Цензор.НЕТ 1889
  • Екатерина Федчук
    Какая лицемерка,противно смотреть😣
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