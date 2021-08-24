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Ле Дриан о Крымской платформе: "Я лично не смог присутствовать из-за драматического кризиса в Афганистане". ВИДЕО

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан не присутствовал на саммите Крымской платформы из-за ситуации в Афганистане.

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление он сделал на совместном с Дмитрием Кулебой брифинге.

Он поприветствовал саммит Крымской платформы и отметил, что Франция в полной мере поддерживает эту инициативу

"К сожалению, я лично не смог присутствовать из-за драматического кризиса, который разворачивается в Афганистане, и который заставил меня совершить визит в Абу-Даби, но мой коллега, министр Франс Эспер был здесь и представлял Францию на саммите Крымской платформы. Я пользуюсь случаем, чтобы повторить: Франция не признает и не будет признавать незаконную аннексию АР Крым и города Севастополя", - добавил Ле Дриан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО полностью на стороне Украины и никогда не признает незаконной аннексии Крыма. Действия РФ - угроза мировому порядку, - замгенсека Альянса Джоанэ

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Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    мусью Дріан, не виправдовуйтесь!

    у Вас у зубах застрягла жабьяча лапка із московського болота ! Ле Дріан про "Кримську платформу": "Я особисто не зміг бути присутнім через драматичну кризу в Афганістані" - Цензор.НЕТ 4016
  • NonCFist
    "Министр иностранных дел Украины Жан-Ив Ле Дриан..." (с)
    _Гм...
  • Алекс Мышкевич
    супер !!!!!!!!!

    Гетьман командує Маршем Ветеранів !

    оце так сила !

    трансляція Прямого
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