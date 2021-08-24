Ле Дриан о Крымской платформе: "Я лично не смог присутствовать из-за драматического кризиса в Афганистане". ВИДЕО

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан не присутствовал на саммите Крымской платформы из-за ситуации в Афганистане.

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление он сделал на совместном с Дмитрием Кулебой брифинге.

Он поприветствовал саммит Крымской платформы и отметил, что Франция в полной мере поддерживает эту инициативу

"К сожалению, я лично не смог присутствовать из-за драматического кризиса, который разворачивается в Афганистане, и который заставил меня совершить визит в Абу-Даби, но мой коллега, министр Франс Эспер был здесь и представлял Францию на саммите Крымской платформы. Я пользуюсь случаем, чтобы повторить: Франция не признает и не будет признавать незаконную аннексию АР Крым и города Севастополя", - добавил Ле Дриан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО полностью на стороне Украины и никогда не признает незаконной аннексии Крыма. Действия РФ - угроза мировому порядку, - замгенсека Альянса Джоанэ