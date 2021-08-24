Паралимпийские игры открылись в Токио. ФОТОрепортаж

Летние Паралимпийские игры, перенесенные с 2020 на 2021 год, открылись во вторник в Токио.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Церемония открытия состоялась на Национальном олимпийском стадионе в Токио. Император Японии Нарухито объявил Олимпиаду открытой. Затем на церемонии подняли олимпийский флаг. Позже на стадионе зажгут олимпийский огонь.

Из-за коронавирусных ограничений зрителей на стадион не пустили.

На церемонии открытия организаторы пронесли флаг Афганистана, хотя спортсмены из этой страны не будут принимать участие в играх из-за того, что не смогли прилететь в Токио ввиду кризисной ситуации в Афганистане.

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Участие в играх примут 162 делегации из разных стран. Помимо национальных команд, в Паралимпиаде принимает участие Паралимпийская Команда Беженцев, которая состоит из шести атлетов.

Организаторы отмечают, что в качестве основной темы для церемонии открытия выбран концепт "We Have Wings" (с англ. "У нас есть крылья"). По их словам, эта тема выбрана для того, чтобы повысить осведомленность относительно мужества паралимпийцев, которые пытаются "расправить крылья вне зависимости от того, откуда дует ветер".

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