Польша передала Украине гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19. ВИДЕО

Польша передала Украине 21 грузовик со 127 тоннами медицинских средств и оборудования.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на трансляцию на Фейсбук-странице президента Польши Анджея Дуды.

Общая стоимость полученных медицинских средств и оборудования - более 4 млрд евро. Кроме этого, накануне Польша передала Украине 650 тыс доз вакцины от COVID-19.

В церемонии передачи помощи приняли участие президент Польши Дуда и министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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"Я надеюсь, что это оборудование поможет украинцам, что оно поможет тем людям, которые борются за здоровье украинцев - врачам, медсестрам. Хочу, чтобы этот дар был знаком солидарности и дружбы со стороны Польши в адрес Украины. Друзья познаются в сложное время, друзья познаются в беде", - сказал Дуда.