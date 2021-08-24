Концерт ко Дню Независимости на Олимпийском. ВИДЕО
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В национальном спортивном комплексе "Олимпийский" проходит концерт "День Рождения Страны" ко Дню Независимости Украины.
Концерт транслирует "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.
Шоу проходит на сцене, стилизованной под молекулу ДНК.
За концертом с трибун и фан-зон спортивного комплекса наблюдают более пяти тысяч человек, сообщает "Укринформ".
На арене "Олимпийского" установлен пункт экстренной медицинской помощи. У входов в спортивного сооружения дежурят "скорые".
Территория НСК усиленно охраняется полицией.
Все благотворительные взносы от зрителей шоу будут направлены на развитие центра современного искусства - музея украинского художника Ивана Марчука.