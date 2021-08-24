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Концерт ко Дню Независимости на Олимпийском. ВИДЕО

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В национальном спортивном комплексе "Олимпийский" проходит концерт "День Рождения Страны" ко Дню Независимости Украины.

Концерт транслирует "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.

Шоу проходит на сцене, стилизованной под молекулу ДНК.

За концертом с трибун и фан-зон спортивного комплекса наблюдают более пяти тысяч человек, сообщает "Укринформ".

На арене "Олимпийского" установлен пункт экстренной медицинской помощи. У входов в спортивного сооружения дежурят "скорые".

Территория НСК усиленно охраняется полицией.

Все благотворительные взносы от зрителей шоу будут направлены на развитие центра современного искусства - музея украинского художника Ивана Марчука.

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Топ комментарии

  • Глеб123
    Концерт до Дня Незалежності на Олімпійському - Цензор.НЕТ 3213
  • marusia klimova
    Вава, сам дивись оце за наші гроші, падла малороська! Будеш должен!
  • Стрелок
    Ну, вот сегодняшний день подходит к концу.

    Я не буду рассказывать про парад. Я не буду даже рассказывать про Марш. Все это вы точно видели.

    Я расскажу про ... зеленку.

    Это приговор. Это финальная черта. Это последний писк. Это финиш этой зеленой плесени.

    Ибо когда "антирейтинг" и "сбитый летчик" легко выводит на Хрещатик десятки тысяч своих сторонников... Когда он идет в толпу людей, не боясь и не переживая... Когда люди плачут от восторга... Когда все, что может сделать власть - нанять 4 человека, заплатив им по 100$ каждому (уже ж есть все-все данные)...

    Полшестому страшно, он пускает под себя струйку. Как думаете - через три года, в августе 2024-го - полшестой сможет так безбоязненно выйти в центре Киева на улицу?

    Отож.

    Юрий Бирюков
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