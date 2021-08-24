Концерт ко Дню Независимости на Олимпийском. ВИДЕО

В национальном спортивном комплексе "Олимпийский" проходит концерт "День Рождения Страны" ко Дню Независимости Украины.

Концерт транслирует "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.

Шоу проходит на сцене, стилизованной под молекулу ДНК.

За концертом с трибун и фан-зон спортивного комплекса наблюдают более пяти тысяч человек, сообщает "Укринформ".

На арене "Олимпийского" установлен пункт экстренной медицинской помощи. У входов в спортивного сооружения дежурят "скорые".

Территория НСК усиленно охраняется полицией.

Все благотворительные взносы от зрителей шоу будут направлены на развитие центра современного искусства - музея украинского художника Ивана Марчука.