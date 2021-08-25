Рядом с базой оккупантов в Луганске появился украинский флаг. ВИДЕО

Во вторник, 24 августа, в оккупированном Луганске в честь Дня Независимости кто-то разместил рядом с базой боевиков украинский флаг.

Об этом сообщил в Telegram военный корреспондент Андрей Цаплиенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши в тылу врага празднуют День Независимости. Сегодня в оккупированном Луганске, рядом с "в/ч 73438", то есть "второй отдельной мотострелковой бригадой" оккупантов, появился этот сине-желтый флаг", - написал он.

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Цаплиенко добавил, что на официальной странице оккупационной "Администрации города Донецк" кто-то разместил поздравления с Днем Независимости Украины. Текст провисел на сайте достаточно долго. Примечательно, что его перепечатали и другие ресурсы сепаратистов.

"Нам искренне жаль, что коварство и бесчестье смогли разрушить мир и благополучие нашей страны", - процитировал журналист текст поздравления. По его словам, под постом было много положительных комментариев от жителей оккупированного Донбасса.