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На месте скандальной незаконной застройки на Никольской слободке произошла драка, есть пострадавшие, - активисты. ВИДЕО

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Минувшей ночью на месте скандальной незаконной застройки на Никольской слободке произошла драка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на общественную организацию "Никольская слободка" в соцсети Фейсбук.

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Подчеркивается, что есть пострадавшие.

"Застройщик ООО "Новая Слободка" с нанятым подрядчиком похитили общественное имущество (бетонные блоки, арт-объект, который вчера разрисовывали дети Слободки. Украденные блоки сейчас находятся на территории застройщика. Зафиксировано, как рабочие зачищали блоки от краски, покрывали баллонами другой краской, скрывая следы преступления. Полиция бездействует!", - подчеркивают активисты.

Также сообщается, что завтра в 10.00 они намерены прийти с митингом под КГГА, чтобы привлечь внимание властей Киева к попытке незаконной застройки. 

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Топ комментарии

  • Борис Бойда
    Краковсити,вы когда выбираете Кернеса и ему подобных дышите легко?Или "лишь бы не биндеры"?Бандерштат ,это ведь из Харькова пришло?
  • A San
    Янукович поздравил харьковчан с 30-летием. И не думайте,что это выдумка , это 100% так.

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  • Sav UA
    На месте скандальной незаконной застройки на Никольской слободке произошла драка, есть пострадавшие, - активисты

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    спалити техніку нахер і не буде незаконної застройки.адже техніка там незаконно? На місці скандальної незаконної забудови на Микільській слобідці сталася бійка, є постраждалі, - активісти - Цензор.НЕТ 2506
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