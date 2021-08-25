На месте скандальной незаконной застройки на Никольской слободке произошла драка, есть пострадавшие, - активисты. ВИДЕО

Минувшей ночью на месте скандальной незаконной застройки на Никольской слободке произошла драка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на общественную организацию "Никольская слободка" в соцсети Фейсбук.

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Подчеркивается, что есть пострадавшие.

"Застройщик ООО "Новая Слободка" с нанятым подрядчиком похитили общественное имущество (бетонные блоки, арт-объект, который вчера разрисовывали дети Слободки. Украденные блоки сейчас находятся на территории застройщика. Зафиксировано, как рабочие зачищали блоки от краски, покрывали баллонами другой краской, скрывая следы преступления. Полиция бездействует!", - подчеркивают активисты.

Также сообщается, что завтра в 10.00 они намерены прийти с митингом под КГГА, чтобы привлечь внимание властей Киева к попытке незаконной застройки.

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