"Мы же братья" - это годами взращивалось в промышленных городах. На войну я пошел один. Никто из коллег меня не поддержал", - экс-чиновник и офицер 58-й бригады Дорошенко. ВИДЕО

Бывший госчиновник из Запорожья, а ныне офицер 58-й бригады Сергей Дорошенко рассказал о своем участии в военых действиях на Донбассе и о тех днях, когда в 2014-м году он примал трудное для себя решение - оставить семью, работу чиновника и уйти защищать Украину от российских оккупантов.

Об этом Дорошенко рассказал в новом выпуске проекта Цензор.НЕТ "Окопная война".

"Среди коллег, возможно, была какая-то пассивная поддержка. Возможно была. Сейчас я с некоторыми общаюсь и у них проукраинская позиция. Но на тот момент я был один. Запорожье - русифицированный город. 80% - это в лучшем случае, - не определившиеся. "Мы же братья" - это извечная традиция, которая взращивалась в промышленных городах востока и юга Украины", - сказал Дорошенко.

Сейчас Сергей проходит службу вблизи донецкого аэропорта, а раньше защищал Широкино и участвовал в тяжелых боях на Светлодарской дуге.

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