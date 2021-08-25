Новости Видео • Агрессия России против Украины

"Мы же братья" - это годами взращивалось в промышленных городах. На войну я пошел один. Никто из коллег меня не поддержал", - экс-чиновник и офицер 58-й бригады Дорошенко. ВИДЕО

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Бывший госчиновник из Запорожья, а ныне офицер 58-й бригады Сергей Дорошенко рассказал о своем участии в военых действиях на Донбассе и о тех днях, когда в 2014-м году он примал трудное для себя решение - оставить семью, работу чиновника и уйти защищать Украину от российских оккупантов.

Об этом Дорошенко рассказал в новом выпуске проекта Цензор.НЕТ "Окопная война". 

"Среди коллег, возможно, была какая-то пассивная поддержка. Возможно была. Сейчас я с некоторыми общаюсь и у них проукраинская позиция. Но на тот момент я был один. Запорожье - русифицированный город. 80% - это в лучшем случае, - не определившиеся. "Мы же братья" - это извечная традиция, которая взращивалась в промышленных городах востока и юга Украины", - сказал Дорошенко.

Сейчас Сергей проходит службу вблизи донецкого аэропорта, а раньше защищал Широкино и участвовал в тяжелых боях на Светлодарской дуге.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Окопная война": "Сейчас я понимаю - враг тоже может бояться, и кровь у него течет, а тогда казалось, что наскоком его не возьмешь", - боец 58-й бригады ВСУ Мирный о боях за Пески в 2014-м. ВИДЕО

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Топ комментарии

  • Враг рода человеческого 666
    КОЗАК, що тут скажеш
  • Garry Grant
    Мантру про "мышибратьев" надо было давить с 91 года. Да кто бы этим занимался? Бывшие коммуняцкие аппаратчики и тому подобная шушера? Независимость была лишь на бумаге. "Мудрый нарид" выбрал кравчука,а не Чорновола.
  • Leshek
    Храни его Всевышний!
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