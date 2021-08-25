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Лавров предложил главе МИД Австрии Шалленбергу посетить оккупированный Крым. Тот отказался: Нет ни желания, ни намерения. ВИДЕО

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Австрии Александром Шалленбергом пригласил своего австрийского коллегу посетить Москву и оккупированный Крым. Его приглашение было отвергнуто.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Лавров обвинил Шалленберга в том, что у министра "нет желания узнать, что же на самом деле происходит в Крыму".

Тот ответил, что не намерен направлять делегацию в Крым.

"В настоящее время у нас нет ни желания, ни намерения направить делегацию в Крым. Как я уже отметил, это часть того пакета разногласий, где у нас очень четкая линия", - сказал он.

Шалленберг добавил, что "с удовольствием поедет в Москву при ближайшей возможности".

Австрийский министр сделал такое заявление после того, как Лавров заявил о том, что Россия согласна допустить международные миссии и делегации на полуостров, но не через украинские КПВВ на административной границе, то есть самолетом в Симферополь или по Керченскому мосту.

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