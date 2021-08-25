Двое подростков подожгли в Киеве флаг Украины. ВИДЕО
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Обгоревший флаг жители района нашли на дереве, под которым прошлым вечером гуляли дети.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев без цензуры", информирует Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел на ул. Радужной. Полицию вызвали местные жители, обнаружившие висящий на дереве обгоревший флаг.
"По камерам видеонаблюдения удалось опознать двух 12-летних ребят, которые это сделали", – говорится в сообщении.
За публичное надругательство над Государственным флагом Украины вандалам грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов или арест на срок до 6 месяцев.
Вероятно ответственность, понесут родители подростков, так как привлечь граждан к наказанию можно лишь после того, как им исполнится 14 лет.