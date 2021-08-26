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Запуск "Крымской платформы" стал поражением для России, - Кулеба. ВИДЕО

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Запуск "Крымской платформы" стал поражением для России. Однако работа Украины в данном направлении продолжается.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, вопрос Крыма наконец-то сдвинулись с места.

"Запуск "Крымской платформы" стал поражением для России", - заявил Кулеба.

Отметим, на 23 августа состоялся саммит "Крымская платформа", в котором приняли участие представители более 40 стран. Главной темой стала деоккупация полуострова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба об "истерической реакции" РФ на "Крымскую платформу": Там пылает

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Топ комментарии

  • Tema9
    "Запуск "Крымской платформы" стал поражением для России" - Крим вже деокупований? Я щось пропустив?
  • Igor Budnik b2adf589
    Телеграмму ***** отбей, а то он не в курсе, что проиграл.
  • Герхард
    Ойпрям.

    Какие необратимые последствия для РФ может родить эта платформа? Никаких.

    Это трибуна для импотентов, а не средство борьбы с РФ.
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