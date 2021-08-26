Запуск "Крымской платформы" стал поражением для России, - Кулеба. ВИДЕО
3 40831
Запуск "Крымской платформы" стал поражением для России. Однако работа Украины в данном направлении продолжается.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, вопрос Крыма наконец-то сдвинулись с места.
"Запуск "Крымской платформы" стал поражением для России", - заявил Кулеба.
Отметим, на 23 августа состоялся саммит "Крымская платформа", в котором приняли участие представители более 40 стран. Главной темой стала деоккупация полуострова.