Новости Видео • Захват власти в Афганистане

Захвата украинского самолета в Афганистане не было. Поступали угрозы, но все проблемы решили, - Кулеба. ВИДЕО

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Ни один самолет, который должен был вывозить украинских граждан и иностранцев из Афганистана, не находится в чьем-либо плену.

 Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на  "Интерфакс-Украина".

"Были угрозы нашему самолету, но все мы эти проблемы решили. Ни один самолет, который должен вывозить украинских граждан или должен был вывозить украинских граждан и иностранцев, не находится в чьем-либо плену, под чьим-то контролем. Это был один из рабочих моментов, Евгений (Енин, заместитель министра иностранных дел Украины. - Ред.) о нем рассказал, журналисты его подхватили, раскрутили, но как такового захвата самолета нет", - уточнил Кулеба.

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Топ комментарии

  • Валерия Ларченко b661826f
    Конечно не было захвата,вы просто ,вместо того ,чтоб людей эвакуировать,решили бабло заработать таксуя ...
  • Yuriy Smith
    охотно верим. особенно после того как Позеленевший и его пахан Елдак - год врали про вагнеровцев - тупо врали, зная шо потом придется это признать. Кулеба, пальтишко то хоть покруче купил чем у Стебанова? Захоплення українського літака в Афганістані не було. Надходили погрози, але всі проблеми вирішили, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7449
  • Дмитрий Ч
    А он не говрил про захват, он сказал что были угрозы, но проблему решили!
    Угрожали - говорят: вот видите, сколько у нас бабла и золота и если вы нас от сюда не вывезете, то это все вам не достанется!
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