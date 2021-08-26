Захвата украинского самолета в Афганистане не было. Поступали угрозы, но все проблемы решили, - Кулеба. ВИДЕО
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Ни один самолет, который должен был вывозить украинских граждан и иностранцев из Афганистана, не находится в чьем-либо плену.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Были угрозы нашему самолету, но все мы эти проблемы решили. Ни один самолет, который должен вывозить украинских граждан или должен был вывозить украинских граждан и иностранцев, не находится в чьем-либо плену, под чьим-то контролем. Это был один из рабочих моментов, Евгений (Енин, заместитель министра иностранных дел Украины. - Ред.) о нем рассказал, журналисты его подхватили, раскрутили, но как такового захвата самолета нет", - уточнил Кулеба.