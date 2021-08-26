Кабмин вовремя передаст ВР проект госбюджета на 2022 год, - Шмыгаль. ВИДЕО
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Правительство вовремя передаст Верховной Раде законопроект о государственном бюджете на 2022 год. Согласно законодательству, его нужно внести не позднее 15 сентября.
Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал Шмыгаля.
"Уже скоро правительство утвердит и передаст Верховной Раде проект государственного бюджета на 2022 год. Как и в прошлом году, все передадим вовремя и так же будем делать ставку на увеличение финансирования образования, медицины, социальных программ, армии, экономического роста и других важных направлений", - отметил он.