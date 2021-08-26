Российские военные провели балет "Лебединое озеро" на белорусских танках. ВИДЕО

Белорусские и российские военные организовали во время танкового биатлона в подмосковном Алабино небольшую постановку по мотивам балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на площадке полигона в Алабино синхронно двигались танк и боевая машина десанта армии РФ. Затем выехали два белорусских танка, из люков которых вылезли две пары танцоров. Молодые люди были одеты в комбинезоны танкистов, девушки появились в пачках и пуантах. Солисты Имперского русского балета исполнили отрывок из "Лебединого озера". В конце партнеры достали из танковых ящиков по букету цветов, после чего балерины залезли обратно в люки.

Фрагмент танца на танках опубликован в соцсетях.

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