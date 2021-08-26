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Гибель мэра Кривого Рога: в Сети опубликовано видео последних часов жизни Павлова. ВИДЕО

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В интернете опубликовано видео с камер наблюдения, зафиксировавших последние два часа жизни мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Видео опубликовал в YouTube блогер Олег Ермолинский, сообщает Цензор.НЕТ.

Продолжительность ролика - 2 часа. Цензор.НЕТ публикует последнюю его часть.

За домом мэра Кривого Рога наблюдали 4 камеры. Одна снимала двор, вторая - крыльцо, третья - дом изнутри, четвертая - торцевую часть здания.

На этих кадрах видно, как Павлов ходит по дому и курит, время от времени присаживаясь на крыльцо. Иногда он подходит к столу, чтобы налить себе воды.

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Съемка заканчивается тем, что Павлов садится на крыльцо и больше не поднимается.

Напомним, мэра Кривого Рога Константина Павлова 15 августа нашли мертвым на пороге дома в селе Вольное. Возле тела погибшего лежало ружье.

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Топ комментарии

  • Bassam Azizov
    Кому нужно это лайно,чем больше их подохнет,тем чище будет земля.
  • Андрей Сафhjyjd
    Теперь Вилкул в Кривом Роге пахан... Еще хуже, хотя покойный тоже из бандитов рыгиональных
  • Антип61
    У слуги народа Юзи
    сильно похудело пузо,
    раз его большая морда
    поместилась на биг-борды.
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