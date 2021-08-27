Первые минуты после взрывов в аэропорту Кабула. ВИДЕО 18+
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В сети появились видеозаписи первых минут после взрывов в аэропорту Кабула. Внимание! Запись не рекомендована для просмотра лицам с неустойчивой психикой!
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксировано множество тел убитых и раненных.
По одной из версий, сначала взорвался заминированный автомобиль, после чего второй смертник с "поясом шахида" взорвался среди тех, кто помогал раненым.
Напомним, что в результате взрывов в столице Афганистана в течение дня погибли 90 афганцев, более 150 получили ранения. Также погибли 13 военнослужащих США.