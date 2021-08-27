Новости Видео • Захват власти в Афганистане

Первые минуты после взрывов в аэропорту Кабула. ВИДЕО 18+

24 26791
В сети появились видеозаписи первых минут после взрывов в аэропорту Кабула. Внимание! Запись не рекомендована для просмотра лицам с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксировано множество тел убитых и раненных

По одной из версий, сначала взорвался заминированный автомобиль, после чего второй смертник с "поясом шахида" взорвался среди тех, кто помогал раненым.

Напомним, что в результате взрывов в столице Афганистана в течение дня погибли 90 афганцев, более 150 получили ранения. Также погибли 13 военнослужащих США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв у аэропорта Кабула

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Вальдемар Кепський
    Только полная изоляция таких стран! Ни дорожных, ни воздушных сообщений. Любое движение на границе - огонь на поражение. Пусть живут в своей резервации
  • Антон Ищенко
    Прямо один в один кацапів описали
  • Yakov Nemo
    Проще простого взрывать и разрушать , а вот что нибудь создать эти обезьяны , не умеют . От них надо полностью отгораживаться ,пусть пробивают друг друга 😡
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости