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"Зрелище не из приятных, на пляже стоит вонь", - после дождя море в одесской Аркадии покрылось белой жижей. ВИДЕО

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В Одессе море на одном из самых известных пляжей в Аркадии покрылось белой жижей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места экологического бедствия опубликована на телеграмм-канале Новини.LIVE Odesa.

"Морская вода на побережье Одессы никогда не внушала доверия. Особенно страдает застроенный курорт Аркадия. Вот и на сей раз, под конец сезона, вода там покрылась странными пятнами. Возле клуба Ibiza берег устелен большими белыми пятнами, похожими на пену. Зрелище не из приятных, на пляже также стоит вонь", - говорится в комментарии к записи.

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Топ комментарии

  • Диды Выпивали
    ишак нагадил в воду, до сих пор брожение
    "Видовище не з приємних, на пляжі стоїть сморід", - після дощу море в одеській Аркадії покрилося білою рідиною - Цензор.НЕТ 6796
  • Борис Дородный 1bb0013f
    ....комуняк там утопили из ближайшего села.... .
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    затянулась белой жижей
    гладь старінного пруда...
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