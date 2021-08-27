"Зрелище не из приятных, на пляже стоит вонь", - после дождя море в одесской Аркадии покрылось белой жижей. ВИДЕО
18 08871
В Одессе море на одном из самых известных пляжей в Аркадии покрылось белой жижей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места экологического бедствия опубликована на телеграмм-канале Новини.LIVE Odesa.
"Морская вода на побережье Одессы никогда не внушала доверия. Особенно страдает застроенный курорт Аркадия. Вот и на сей раз, под конец сезона, вода там покрылась странными пятнами. Возле клуба Ibiza берег устелен большими белыми пятнами, похожими на пену. Зрелище не из приятных, на пляже также стоит вонь", - говорится в комментарии к записи.