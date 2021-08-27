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Украинские снайперы провели учения вблизи админграницы с оккупированным Крымом. ВИДЕО

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Украинские снайперы провели учения на одном из полигонов в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование ОС ВСУ, учения проводились для снайперов из состава подразделений выполняющих боевые задачи на админгранице с оккупированным Крымом.

Снайперы выполняли задания по контрснайперским действиям - выбор позиции, подготовка исходных данных для стрельбы и наблюдение. Бойцы работали в парах. Это дает возможность улучшить уровень коллег в ходе практической стрельбы.

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Краще би на кацапоїдах тренувались на Донбасі.
    Але мабудь нізззя, ОПа проти.
  • Тарас Грінько
    Ви найкращі. Так тримати. СЛАВА УКРАЇНІ !!!
  • Maksim Gavrulyk
    Бути снайпером це не просто, молодці, навчання це завжди добре.Слава Україні!!!
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