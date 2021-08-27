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Проект "Без цензуры": Новая порция украинофобов. Что с ними делать? ВИДЕО

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Хейтишь украинское - получаешь неприятности, или как найти проблемы на свою блогерскую голову "внеполитики"?

Как мы уже не раз убедились в этом году, все очень просто. Надо обматерить украинский язык, обидеть украинцев, угрожать сжечь украинский флаг. А потом - после хорошей порки от неравнодушных граждан - быстренько записывать извинения, потому что их, мол, не так поняли. Или же и дальше стоять на своем, держа градус украинофобии на должном уровне.

Поэтому сегодня у "Без цензуры" - очередная порция маленьких и больших украинофобов и размышления о том, что с ними делать.

Марина Данилюк-Ярмолаева исследует, откуда берутся безродные тиктокеры-украинофобы и подробно объясняет, почему родителям стоит отдельно объяснить детям правила публичного поведения в интернете.

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  • мойша одесский
    Сумна новина изза паребрика!
    В Перми потерпел крушение бомбардировщик Су-24, сообщает телеграм-канал 112. Об этом сообщает "Рамблер". К сожалению ( по предварительным данным) лётчики выжили.
  • Pavel Preobrazhenskiy
    Господи)) Да таких нужно травить и выкорчевывать. Предков таких отпрысков нужно пи*дить! А потом и их отпрысков. Какая демократия? Пацаны мрут, за то что бы эти жабы спокойно жили, жрали и на их костях плясали. Фу мерзость! Проєкт "Без цензури": Нова порція українофобів. Що з ними робити? - Цензор.НЕТ 6442 Проєкт "Без цензури": Нова порція українофобів. Що з ними робити? - Цензор.НЕТ 7790
  • Solomon c5c4359c
    Нате Проєкт "Без цензури": Нова порція українофобів. Що з ними робити? - Цензор.НЕТ 5702
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