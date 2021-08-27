"Коллапс. Как украинцы уничтожили империю зла", - премьера документального фильма о провозглашении Независимости. ВИДЕО

Вышел в свет документальный сериал о провозглашении Независимости Украины 24 августа 1991 года, после чего существование СССР стало невозможным. Его премьера состоится 27 августа в 20:30.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Авторы фильма использовали рассекреченные за последние годы материалы КГБ и ЦРУ, найденные кинохроники и интервью с участниками исторических событий.

"Для восстановления последовательности событий на уровне написания сценария, работы с материалом, приходилось делать такую ​​работу, чтобы четко установить хронологию событий. Файл с хронологией занял около 40 страниц. Поскольку сериал называется "Коллапс. Как украинцы разрушили Империю Зла", мы стараемся понять от какого момента можно отсчитывать разрушительные процессы, которые происходили с СССР. Где и какая здесь роль украинцев, каков их вклад в уничтожение Империи Зла. Одной из проблем было то, что некоторые люди, которых бы мы обязательно хотели видеть в этом проекте, уже , к сожалению, отошли в вечность. И поэтому о Левке Лукьяненко, который был автором черновики проекта Акта провозглашения независимости, говорят его побратимы по борьбе за свободную Украину", - рассказывает Александр Зинченко.





В первом эпизоде ​​документального сериала Суспільного "Коллапс. Как украинцы разрушили империю зла "- о возможном сценарии силового развития ситуации в Киеве в первый день ГКЧП: захват Верховной Рады военным спецназом и массовые аресты как лидеров оппозиции, так и" суверен-коммунистов ". Как "день страха" выглядел с перспективі политиков, журналистов, украинцев в Киеве, Вашингтоне и Москве.

Главные герои эпизода: Леонид Кравчук, Евгений Марчук, Оксана Забужко, Юрий Щербак, Иван Заец, Геннадий Бурбулис, Евгений Киселев, Марта Дичок, Мыкола Вересень, Ярослав Кендзер.

Производством сериала "Коллапс. Как украинцы разрушили империю зла "по заказу Суспільного занималась команда кинематографистов документалистов из Esse Production House. Режиссер сериала - Сергей Лысенко, сценарист - Александр Зинченко. Оператор - Сергей Михальчук. Продюсер и автор идеи - Ярослав Лодыгин. Продюсеры - Виталий Шереметьев, Ольга Безхмельницина, Ирина Бубнова, Сергей Недзельский.