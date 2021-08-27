15 недостроенных высоток одновременно взорвали в Китае. ВИДЕО
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Одному зданию удалось устоять.
Недострои решили снести, потому что застройщик не закончил из возведение в установленный семилетний срок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".
Ко взрывам начали готовиться 23 августа. Власти перекрыли дороги в этом районе и эвакуировали людей из расположенных неподалеку зданий. На улицах дежурили спасатели и полицейские.
Снос небоскребов привлек множество зевак, собравшихся за оградительным периметром.
Несмотря на столь тщательную подготовку, одной из высоток все же удалось устоять.