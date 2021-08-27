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15 недостроенных высоток одновременно взорвали в Китае. ВИДЕО

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Одному зданию удалось устоять.

Недострои решили снести, потому что застройщик не закончил из возведение в установленный семилетний срок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".

Ко взрывам начали готовиться 23 августа. Власти перекрыли дороги в этом районе и эвакуировали людей из расположенных неподалеку зданий. На улицах дежурили спасатели и полицейские.

Снос небоскребов привлек множество зевак, собравшихся за оградительным периметром.

Несмотря на столь тщательную подготовку, одной из высоток все же удалось устоять.

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Топ комментарии

  • Mart
    Только у нас пострадают не застройщики, а люди купившие квартиры 15 недостроенных высоток одновременно взорвали в Китае - Цензор.НЕТ 2355
  • Владислав Васильченко
    Дома взорвали строителей расстреляли - это Китай...
  • Oleg UA Lebedinec
    Китьайский строительный бум ))) ...там таких высоток целые города есть
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