15 недостроенных высоток одновременно взорвали в Китае. ВИДЕО

Одному зданию удалось устоять.

Недострои решили снести, потому что застройщик не закончил из возведение в установленный семилетний срок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".

Ко взрывам начали готовиться 23 августа. Власти перекрыли дороги в этом районе и эвакуировали людей из расположенных неподалеку зданий. На улицах дежурили спасатели и полицейские.

Снос небоскребов привлек множество зевак, собравшихся за оградительным периметром.

Несмотря на столь тщательную подготовку, одной из высоток все же удалось устоять.