У части парка на Троещине будет крымскотатарский колорит. ВИДЕО
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Крымскотатарский национальный орнамент украсил беседку в новом парке в столичном микрорайоне Троещина.
Об этом пишет в Фейсбуке советник киевского городского головы Дмитрий Белоцерковец, информирует Цензор.НЕТ.
"Часть парка на Троещине будет теперь иметь крымскотатарский колорит. Орнаменты для пола и декора разрабатывал крымскотатарский художник-керамист Рустам Скибин", - написал он.
Площадь нового парка на Троещине - 9,5 га. На этой территории расположены три водоема, игровые и обзорные площадки, спортплощадки, шахматный павильон. Также есть мостки для рыбаков и территория для выгула собак.