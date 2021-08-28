Новости Видео • Агрессия России против Украины

"П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки. ВИДЕО

34 51485
Как сообщалось, сегодня, 28 августа, войска РФ совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм.

Местные жители, волонтеры и журналисты с утра публикуют в соцсетях информацию об обстреле, информирует Цензор.НЕТ.

Так, пользователь Твиттера Сич Авдія пишет, что не помнит таких обстрелов с 2017-го года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская артиллерия дважды обстреляла Авдеевку, ранен украинский воин, командование ООС ответный огонь приказало не открывать, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Также читайте: На обстрел Авдеевки российско-оккупационными войсками наши воины оказали адекватный ответ, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

Журналистка Анастасия Нагорная также опубликовала несколько видео, на которых слышны звуки обстрелов и виден черный дым. 

Как сообщалось, по факту обстрела Авдеевки возбуждено уголовное производство. В штабе ООС отметили, что на обстрел российско-оккупационных войск наши воины оказали адекватный ответ, прекратив огневую активность противника.

Вместе с тем, по данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, командование ООС приказало не открывать ответный огонь по оккупантам.

Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Сраное зеленое "перемирие" оно такое.
  • Владимир fd08a616
    "П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки - Цензор.НЕТ 7969
  • Vladimir Soukhov
    Пока будем терпеть клоуна.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости