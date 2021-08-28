"П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки. ВИДЕО
Местные жители, волонтеры и журналисты с утра публикуют в соцсетях информацию об обстреле, информирует Цензор.НЕТ.
Так, пользователь Твиттера Сич Авдія пишет, что не помнит таких обстрелов с 2017-го года.
Пиздц, я таких прилетов не помню с 2017. Я думал придется менять стекла— Сич Авдія (@owl_ok) August 28, 2021
Высунулся в окно, а там все небо в чёрном дыму— Сич Авдія (@owl_ok) August 28, 2021
короче били где-то с Донецка, явный тихий залп с той стороны— Сич Авдія (@owl_ok) August 28, 2021
Судя по работе ЗУ, корректировали огонь явно с помощью БПЛА, били в одну точку— Сич Авдія (@owl_ok) August 28, 2021
Авдеевка. А осадки все падают 💣💣и падают💣💣...— Летов Егор (@tiamat007) August 28, 2021
Синоптики нае@али...(9-19)
#Авдеевка обстрел со стороны Макеевской объездной. Уже четыре прилета. Все в черте города .— bamr (@bamr69) August 28, 2021
#Авдеевка уже более десяти прилетов . Похоже бьют со стороны Спартака , тяжело различить сильный туман . Ответки нет .— bamr (@bamr69) August 28, 2021
#Авдеевка прилеты в черту города . Бьют тяжелым . Ответки нет .— bamr (@bamr69) August 28, 2021
Журналистка Анастасия Нагорная также опубликовала несколько видео, на которых слышны звуки обстрелов и виден черный дым.
Как сообщалось, по факту обстрела Авдеевки возбуждено уголовное производство. В штабе ООС отметили, что на обстрел российско-оккупационных войск наши воины оказали адекватный ответ, прекратив огневую активность противника.
Вместе с тем, по данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, командование ООС приказало не открывать ответный огонь по оккупантам.