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Военно-транспортный самолет ВСУ прибыл из Кабула в Борисполь с эвакуированными людьми. ВИДЕО

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28 августа в аэропорту Борисполя приземлился еще один эвакуационный рейс из Кабула, столицы Афганистана

Как передает Цензор.НЕТ, кадры посадки опубликовало Суспільне.

Самолет Ил-76 МД Вооруженных сил Украины,  доставил украинцев и иностранцев, отмечает телеканал. 

Сколько человек забрали на борту Ил-76, пока неизвестно.

Топ комментарии

  • Изо Браж
    А там хоть пара украинцев есть? Или опять одних бармалеев доставили нам на голову?
  • Yuriy Smith
    Самолет Ил-76 МД Вооруженных сил Украины, доставил украинцев и иностранцев, отмечает телеканал. Источник: https://censor.net/ru/v3285059\\\\\\\\\\\\\\\

    что не так? экипаж - наши, а пассажиры - знакомые некоего Мустафы Военно-транспортный самолет ВСУ прибыл из Кабула в Борисполь с эвакуированными людьми - Цензор.НЕТ 9519
  • J Jack 9877a296
    Это здорово что Украина подключилась в эвакуации людей из Кабула. Вот так и становятся союзниками, а не просто на словах.
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