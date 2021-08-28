Военно-транспортный самолет ВСУ прибыл из Кабула в Борисполь с эвакуированными людьми. ВИДЕО
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28 августа в аэропорту Борисполя приземлился еще один эвакуационный рейс из Кабула, столицы Афганистана
Как передает Цензор.НЕТ, кадры посадки опубликовало Суспільне.
Самолет Ил-76 МД Вооруженных сил Украины, доставил украинцев и иностранцев, отмечает телеканал.
Сколько человек забрали на борту Ил-76, пока неизвестно.
У Борисполі приземлився літак з евакуйованими людьми з Кабула pic.twitter.com/pj9NoA0ap3— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) August 28, 2021