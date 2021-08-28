Подозреваемый в убийстве тещи 18-летний харьковчанин Газиев - пророссийский активист, сменивший несколько партий, - СМИ. ВИДЕО

18-летнего харьковчанина Артура Газиева, признавшегося в убийстве тещи, отправили под арест.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

Убийство произошло в кафе. На месте оперативники нашли связанное окровавленное тело владелицы заведения с мешком на голове. Из кассы пропали деньги, из бара – алкоголь.

Местные говорят, кафе открылось меньше месяца назад. Заправлял здесь парень, часто вместе с 45-летней родственницей.

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18-летнего молодого человека, зятя погибшей, следователи и называют убийцей. Мол, он пытался скрыть преступление: чтобы избавиться от тела, вызвал грузовое такси.

"Водитель такси во время загрузки пакета в автомобиль начал сомневаться относительно того, что данный груз был именно акустической системой, как сообщали клиенты. И попросил, чтобы показали, что именно находится в мешке", - комментирует пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Затем юноша инсценировал разбойное нападение на кафе и сам вызвал полицию. Но впоследствии во всем признался. Уверяет, что был трезв, и не понимает, как "перешел границу".

"Она начала меня доставать: "ты молокосос, что ты там..." Ну, куча унижений. Я молчу, молчу, молчу. Она из-за того, что я игнорирую, ей это даже дома не нравилось. Она меня поворачивает, хватает. Я ее отталкиваю, она снова. Тогда я бокалом нанес удар в лицо", – рассказывает подозреваемый Артур Газиев.

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Он нанес потерпевшей не менее пяти последовательных ударов в область туловища. Через несколько минут женщина перестала подавать признаки жизни.

Газиев объясняет: женился на любимой девушке в начале июля. Но отношения с ее мамой не сложились. Та, бывало, выпивала, постоянно задиралась к нему. Требовала, чтобы погасил ее старые долги. А еще якобы соблазняла его, чтобы вызвать ревность у своего мужа.

"Ее собственный брат и муж обвиняли ее в том, что она увела меня у моей жены. И якобы она была моей любовницей... Она выжирала мой мозг изнутри", - утверждает подозреваемый.

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Газиев просил отправить его под домашний арест. Мол, он не представляет ни для кого угрозы, просто теща достала. Но судья решает - на время расследования дела парень должен находиться в СИЗО. За умышленное убийство ему грозит до 12 лет лишения свободы.

По данным telegram-канала "Харьков 1654", в 2017 году Артур Газиев был сторонником мєра Харькова Геннадия Кернеса, в начале 2018-го - в молодежной партии Петра Порошенко, после тогдашней главы Харьковской ОГА Юлии Светличной, потом местных бизнесменов и политиков Александра Фельдмана и Дмитрия Маринина, а в конце января 2020 года стал членом партии Шария.