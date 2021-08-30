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Член "Нацкорпуса" Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов. ВИДЕО

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Глава Черкасского городского отделения Национального Корпуса Дмитрий Кухарчук, которому ранее вручили подозрение в хулиганстве на акции под Офисом Президента 14 августа, в знак протеста против преследования ветеранов порезал себе вены под Печерским управлением полиции в Киеве. Внимание, новость содержит кадры, нерекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 30 августа, под зданием Печерского управления полиции в Киеве глава Черкасского городского отделения Национального Корпуса Дмитрий Кухарчук, которому ранее вручили подозрение в хулиганстве на акции под Офисом Президента 14 августа, в знак протеста против преследования ветеранов порезал себе вены.

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В брифинге, среди других, приняли участие писатель Василий Шкляр и лидер Национального корпуса Андрей Билецкий. Выступавшие обвинили Зеленского в свертывании демократии и выборочном правосудии.

"Нас не запугать ни СИЗО, ни пытками. Вынося друзей с фронта, мы видели немало крови, которой никогда в жизни не видели ни Монастырский, ни Ермак, ни Баканов, ни Зеленский. Я понимаю, что они хотят моей крови. Если они так сильно хотят моей крови, пожалуйста! Вот вам моя кровь" - сказал Дмитрий Кухарчук, после чего нанес себе раны на левой руке.

"Власть продолжает репрессии против ветеранов войны! Преследования ветеранов - представителей Азовского движения продолжаются. Утром 28 августа двум ветеранам полка "Азов" - председателю Черкасского городского отделения Национального Корпуса Дмитрию Кухарчуку и его боевому побратиму Олегу Довбишу, вручили подозрения. Ребятам инкриминируют ст. 296 ч. 4. Речь идет о "хулиганских действиях", которые они якобы совершали на акции под Офисом Президента 14 августа в Киеве. Очевидно, что будущие допрос и суд - только формальность в этой политической заказной деле. Сразу после вручения подозрений пресс-служба Нацполиции опубликовала новость, что якобы суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Что не соответствует действительности, поскольку суд еще даже не был назначен! Можно сделать вывод, что результат уже давно известен, поэтому в Нацполиции решили даже не ждать самого заседания", - заявили в Нацкорпусе.

Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 01
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 02
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 03
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 04
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 05
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 06
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 07
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 08
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 09
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 10
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 11
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 12
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 13
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 14
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 15
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 16
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 17
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 18
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 19
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 20
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 21
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 22
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 23
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 24
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 25
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 26
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 27
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 28
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 29
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 30
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 31

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Ранее Нацполиция сообщила, что двум участникам столкновений под Офисом президента 14 августа объявлено о подозрении. Ими оказались ветераны полка "Азов" - глава Черкасского городского отделения Национального Корпуса Дмитрий Кухарчук и его боевому побратим Олег Довбиш. Сегодня суд должен избрать им меру пресечения.

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Топ комментарии

  • Лилия Стацкая
    Когда привели к власти Зелю ничего себе не резали?Вы посмотрите целая фотосессия,да вам головы бы поотрывать за то что помогали клоуну обливать грязью человека востановившего армию, поднявшего весь мир против России. давшео украинскому языку статус государственного, а украинской церкви автокефалию, не смотря ни на какие ошибки, Пороха нельзя было ставить даже в один ряд с наркоманом- отморозком.То ,что происходит в Украине сейчас ,большая доля вины нацкорпуса и нацжен, титушки поганые, вам совесть ампутировали, но дешевый цирк продолжается,вы первые,виновны перед ветеранами,теперь хоть головы отрезайте себе,и снимите это все на камеру..Уроды.
  • Алекс Мышкевич
    Воины режут горло врагам,
    а урки режут себе вены


    чисто зековская фишка
  • Ласковый зверь
    Как говорил наш комбат, хочешь заниматься членовредительством - начни с члена.
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